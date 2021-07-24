Экс-сенатора Королева оштрафовали на тысячу рублей за оставление места ДТП

Липецк, 24 июля. Суд оштрафовал бывшего сенатора Олега Королева на тысячу рублей за оставление места аварии и лишил его водительских прав на год.

Заседание в Липецком облсуде прошло в минувшую пятницу. По решению дворца правосудия, бывший сенатор был оштрафован на тысячу рублей по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (оставление водителем места ДТП). Также накануне его лишили за это водительских прав на один год. Свое решение судья обосновал тем, что Королев не мог не заметить, что сбил знак и покинул место ДТП.

На заседание экс-сенатор не пришел. Вместо него явился его брат Сергей Королев, который пытался взять вину на себя, однако суд не поверил его словам.

В мае текущего года в Сети появилось видео с Lexus Королева. На нем экс-сенатор пытается обогнать впереди идущий автомобиль, после чего пересекает разделительную полосу, сбивает знак, ударяет другую машину и покидает место происшествия.

Водитель арендованного автомобиля в Краснодаре за одно утро 12 раз нарушил правила дорожного движения. Теперь ему грозит лишение прав.