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Российские Венеции: как регионы страны ушли под воду из-за дождя
Общество
Российские Венеции: как регионы страны ушли под воду из-за дождя
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Гришкин

Сочи, самый известный курорт России, не раз проходил испытания тропическим дождем, но этим летом многие его районы были подтоплены. 23 июля в Сочи за сутки выпала месячная норма, из-за чего многие улицы города превратились в горные реки.

ФАН собрал топ-5 городов России, которые столкнулись с аналогичной проблемой.

Керчь

17 июня в Керчи выпала полуторамесячная норма осадков, что способствовало подтоплению многих улиц. После Керчи непогода обрушилась на Ялту, всего за шесть часов там выпала месячная норма, из берегов вышла река Водопадная, которая впоследствии затопила несколько районов.

Были подтоплены сотни частных и многоквартирных домов, некоторые центральные улицы и здание городской больницы — там вода поднялась до уровня второго этажа. Волны носили автомобили прямо по улицам.

Сейчас власти города работают над его восстановлением, помогая всем людям, чьи дома пострадали от потопа.

Российские Венеции: как регионы страны ушли под воду из-за дождя
facebook.com  / Сергей Бороздин

Иркутск

Сильный ливень обрушился и на Иркутск. Это привело к повышению уровня воды в Ангаре и к подтоплению 14 частных жилых домов города. Улицы за считанные минуты ушли под воду, дома и участки тоже были наполнены водой.

В некоторых районах отключили электричество, а сильный ветер повалил деревья. Сейчас руководство Иркутска приводит в порядок весь город после непогоды.

Российские Венеции: как регионы страны ушли под воду из-за дождя
Агентство городских новостей Москва  / Денис Гришкин

Дагестан

В начале июля проливной дождь настиг и города Дагестана. С гор сошли потоки воды, грязи и камней. Мощные потоки сшибали с ног прохожих, а автомобили переворачивали на капот.

В некоторых селах образовывались настоящие водопады из грязевых рек, высота которых на улицах достигала колена и даже выше. Сейчас последствия потопа ликвидируют.

Российские Венеции: как регионы страны ушли под воду из-за дождя
mchs.rk.gov.ru  / Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Ростов-на-Дону

Тропический ливень пришел и в Ростов-на-Дону. Затопленными оказались небольшая площадь перед железнодорожным вокзалом, одна из жилых девятиэтажек и подвал детского сада. Спасатели МЧС были привлечены к откачке скопившейся воды и к устранению последствий грозы.

Сейчас работы уже завершены, а спасатели города рассказали, что в сильном ливне были и плюсы: в регионе снизилась пожароопасная обстановка.

Российские Венеции: как регионы страны ушли под воду из-за дождя
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Кубань

23 июля сильные ливни подтопили несколько районов Кубани. В некоторых из них полностью залита водой проезжая часть, уровень воды продолжает расти. В реке Мацесте вода поднялась выше критических значений менее чем за час.

Российские Венеции: как регионы страны ушли под воду из-за дождя
facebook.com  / Янина Павленко

Ранее ФАН собрал топ-4 самых пугающих катаклизмов, связанных с погодными явлениями лета-2021. Лесные пожары, наводнения, африканская жара в центре европейской части России, а также тропические ливни. Это малая часть того, что принесло любимое время года в нашу страну.

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крым иркутск дагестан подтопление топ-5
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