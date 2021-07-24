Заклеенная камера телефона не гарантирует безопасность

Москва, 24 июля. Работа с документами высокой степени секретности может потребовать дополнительных мер защиты от слежки. Простым же гражданам заклеивать камеру телефона нет смысла.

Эксперт мессенджера Gem4me Светлана Карачарова в интервью агентству «Прайм» рассказала, что люди, профессионально занимающиеся работой с секретными материалами, прошли курс о защите информации и понимают, кто и как может за ними следить.

«Конечно, если вы крупный бизнесмен или внезапно попали в зону внимания каких-то преступных структур, за вами могут следить и через камеру, и через микрофон. Если вы всерьез опасаетесь такой ситуации — заклейте глазок камеры, но учтите, что это не гарантирует вам безопасности», — подчеркнула эксперт.

Карачарова обратила внимание на то, что наибольшее количество информации злоумышленники похищают, используя методы социальной инженерии. Иными словами, втираясь в доверие, выдавая себя за родственников или друзей.

Примером использования систем прослушки стала ситуация с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Все его телефонные аппараты могли стать объектом слежки спецслужб из Марокко.

Основатель Telegram Павел Дуров также признался, что его смартфон входил в перечень потенциальных атак шпионской программы Pegasus как минимум с 2018 года. Однако взломщики были бы неприятно удивлены, ведь никаких важных данных на устройстве не хранится, цитирует его INFOX.