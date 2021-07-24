Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 11:14
11:12
Происшествия
Количество погибших в ДТП с туристическим автобусом на Кубани возросло до двух
11:07
Общество
Минздрав России назвал вакцину от COVID-19, противопоказанную при аллергии
11:04
Армия
Минобороны РФ закупит пневматические макеты боевой техники на 48 миллионов рублей
11:02
Наука
Российские ученые разрабатывают аналог телескопа Hubble
11:00
Спорт
Вячеслав Фетисов оценил шансы на проведение Олимпиады-2036 в России
10:57
Весь мир
Власти Венесуэлы призвали оппозицию начать новый диалог в Мексике
10:53
Общество
Минздрав России разрешил использовать «Спутник V» для пациентов с раком
10:51
Общество
Сценарист «Форсажа-9» снимет фильм по мотивам аниме-сериала «Битва планет»
10:51
Спорт
Мужская сборная России по волейболу начала Олимпиаду с победы
10:50
Общество
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации россиян от коронавируса
Все новости

Заклеенная камера телефона не гарантирует безопасность
Общество
Заклеенная камера телефона не гарантирует безопасность
lg.com  /  Официальный сайт LG

Москва, 24 июля. Работа с документами высокой степени секретности может потребовать дополнительных мер защиты от слежки. Простым же гражданам заклеивать камеру телефона нет смысла.

Эксперт мессенджера Gem4me Светлана Карачарова в интервью агентству «Прайм» рассказала, что люди, профессионально занимающиеся работой с секретными материалами, прошли курс о защите информации и понимают, кто и как может за ними следить.

«Конечно, если вы крупный бизнесмен или внезапно попали в зону внимания каких-то преступных структур, за вами могут следить и через камеру, и через микрофон. Если вы всерьез опасаетесь такой ситуации — заклейте глазок камеры, но учтите, что это не гарантирует вам безопасности», — подчеркнула эксперт.

Карачарова обратила внимание на то, что наибольшее количество информации злоумышленники похищают, используя методы социальной инженерии. Иными словами, втираясь в доверие, выдавая себя за родственников или друзей.

Примером использования систем прослушки стала ситуация с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Все его телефонные аппараты могли стать объектом слежки спецслужб из Марокко.

Основатель Telegram Павел Дуров также признался, что его смартфон входил в перечень потенциальных атак шпионской программы Pegasus как минимум с 2018 года. Однако взломщики были бы неприятно удивлены, ведь никаких важных данных на устройстве не хранится, цитирует его INFOX.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Заклеенная камера телефона не гарантирует безопасность
персональные данные слежка смартфоны
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru