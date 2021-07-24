Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 11:14
11:12
Происшествия
Количество погибших в ДТП с туристическим автобусом на Кубани возросло до двух
11:07
Общество
Минздрав России назвал вакцину от COVID-19, противопоказанную при аллергии
11:04
Армия
Минобороны РФ закупит пневматические макеты боевой техники на 48 миллионов рублей
11:02
Наука
Российские ученые разрабатывают аналог телескопа Hubble
11:00
Спорт
Вячеслав Фетисов оценил шансы на проведение Олимпиады-2036 в России
10:57
Весь мир
Власти Венесуэлы призвали оппозицию начать новый диалог в Мексике
10:53
Общество
Минздрав России разрешил использовать «Спутник V» для пациентов с раком
10:51
Общество
Сценарист «Форсажа-9» снимет фильм по мотивам аниме-сериала «Битва планет»
10:51
Спорт
Мужская сборная России по волейболу начала Олимпиаду с победы
10:50
Общество
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации россиян от коронавируса
Все новости

Пять пилотажных групп покажут выступления на МАКС-2021 в субботу

  /   Обновлено: 24 июля 2021 10:48
Армия
Пять пилотажных групп покажут выступления на МАКС-2021 в субботу
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Жуковский, 24 июля. Выступления пяти пилотажных групп пройдут на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском в субботу.

Как отметили в дирекции мероприятия, в течения дня в небе будут выступать летчики пяти пилотажных групп, одна из которых представляет Индию. Свои выступления покажут «Русские витязи», «Соколы России», «Стрижи», «Первый полет» и гости авиасалона — индийские летчики из пилотажной группы Sarang.

Кроме того, в перечень показательных полетов были включены вылеты на Су-30СМ, Як-152, МиГ-35, SSJ-100, Як-130, МС-21-100, Ил-114-300, Су-35С и других самолетах. Старт программы запланирован на 11:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что погода в Московском регионе в ближайшие выходные будет сухой и достаточно ясной, что является благоприятным условием для участников МАКС-2021.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Пять пилотажных групп покажут выступления на МАКС-2021 в субботу
авиасалон МАКС-2021 пилотажные группы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru