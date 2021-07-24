Пять пилотажных групп покажут выступления на МАКС-2021 в субботу

Жуковский, 24 июля. Выступления пяти пилотажных групп пройдут на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском в субботу.

Как отметили в дирекции мероприятия, в течения дня в небе будут выступать летчики пяти пилотажных групп, одна из которых представляет Индию. Свои выступления покажут «Русские витязи», «Соколы России», «Стрижи», «Первый полет» и гости авиасалона — индийские летчики из пилотажной группы Sarang.

Кроме того, в перечень показательных полетов были включены вылеты на Су-30СМ, Як-152, МиГ-35, SSJ-100, Як-130, МС-21-100, Ил-114-300, Су-35С и других самолетах. Старт программы запланирован на 11:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что погода в Московском регионе в ближайшие выходные будет сухой и достаточно ясной, что является благоприятным условием для участников МАКС-2021.