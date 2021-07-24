«Этот день в истории». Что произошло 24 июля, праздники, факты, люди

В новом выпуске передачи «Этот день в истории» вы узнаете о необычном национальном празднике США и космическом инциденте во Франции.

В Штатах 24 июля друг друга поздравляют двоюродные братья и сестры. Кузины и кузены встречаются за семейным ужином или отправляют родным тематические открытки.

Для США этот день значим и по другому поводу. Именно сегодня был основан город Детройт. Именем его первого руководителя названа известная автомобильная марка Cadillac.

О том, какое достояние истории Франции сейчас хранится в РАН, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».