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«Этот день в истории». Что произошло 24 июля, праздники, факты, люди
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 24 июля, праздники, факты, люди

В новом выпуске передачи «Этот день в истории» вы узнаете о необычном национальном празднике США и космическом инциденте во Франции.

В Штатах 24 июля друг друга поздравляют двоюродные братья и сестры. Кузины и кузены встречаются за семейным ужином или отправляют родным тематические открытки.

Для США этот день значим и по другому поводу. Именно сегодня был основан город Детройт. Именем его первого руководителя названа известная автомобильная марка Cadillac.

О том, какое достояние истории Франции сейчас хранится в РАН, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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