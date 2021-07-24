Продюсерская компания Майкла Б. Джордана работает над сериалом о темнокожем Супермене

Лос-Анджелес, 24 июля. Стриминговый сервис HBO Max может выпустить сериал о темнокожем Супермене. Над проектом работает продюсерская компания актера Майкла Б. Джордана.

Звезда фильма «Крид: Наследие Рокки» и его организация готовят к выпуску мини-сериал о персонаже комиксов DC Вал-Зоде — Супермене, являющимся защитником альтернативной планеты Земля-2. Как сообщил источник Collider, над проектом уже трудится сценарист, имя которого пока держится в секрете.

Майкл Б. Джордан, скорее всего, сам появится в сериале. Не исключено, что актер сыграет темнокожего Супермена.

Студия Warner Bros. планирует выпустить новую полнометражную ленту о супергерое, родившемся на планете Криптон. Для работы над очередным фильмом о Супермене компания искала темнокожего режиссера.