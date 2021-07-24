Экс-главврач Центра гигиены и эпидемиологии Кубани получил восемь лет за взятку

Майкоп, 24 июля. Верховный суд Адыгеи еще раз рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Кубани Владимира Пархоменко.

В 2019 году он был осужден за взятку в 1,2 миллиона рублей. Впоследствии адвокаты Пархоменко обжаловали приговор, но дворец правосудия оставил его без изменений — восемь лет колонии и штраф в размере 12 млн рублей.

По данным следствия, в декабре 2011 года главный врач центра гигиены в Краснодарском крае получил взятку в 1,2 млн рублей за продление договоров на оказание услуг по оформлению личных медицинских книжек. После получения денег врача задержали с поличным.

Сотрудника Центральной электронной таможни подозревают в получении взятки. Его задержали с поличным при получении денег от коммерсанта, сообщало РИАМО.