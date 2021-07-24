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Украина планирует самостоятельно производить истребители Су-27 и МиГ-29
Армия
Украина планирует самостоятельно производить истребители Су-27 и МиГ-29
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Киев, 24 июля. Специалисты Государственного НИИ авиации Украины изучают возможности для «локализации» производства истребителей Су-27 и МиГ-29 в стране.

Как сообщает «Украинский милитарный портал», советские Су-27 и МиГ-29, по мнению работников украинского НИИ авиации, могут стать кандидатами для производства. Дело в том, что на Украине существуют два авиаремонтных предприятия, на которых можно осуществлять ремонт отдельных частей планера данных самолетов.

Однако в обосновании такого решения отсутствуют какие-либо финансовые расчеты. Также не рассматривается вопрос производства систем обнаружения, шасси, бортового радиоэлектронного оборудования, которые никогда на Украине не производились.

Стоит отметить, что до этого в Киеве сообщали о массовом увольнении боевых летчиков-испытателей из рядов военно-воздушных сил. Что же касается других воинских подразделений в ВСУ, то украинские танкисты во время учений случайно обстреляли село в Николаевской области, передает сайт 360tv.ru.

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