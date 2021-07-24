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Президента Гаити похоронили под аккомпанемент протестов и перестрелок
Весь мир
Президента Гаити похоронили под аккомпанемент протестов и перестрелок
Global Look Press  /  Jean Marc Herve Abelard / ZUMAPRESS.com

Порт-о-Пренс, 24 июля. Частные похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза состоялись сегодня на окраинах его родного города Кап-Аитьен, сообщает агентство Reuters.

Бойцы гаитянской гвардии в форме донесли закрытый деревянный гроб усопшего до места, украшенного цветами. Священник римско-католической церкви освятил его, после чего был поднят государственный флаг Гаити.

Иностранные высокопоставленные политики, в том числе главный советник Джо Байдена по Западному полушарию, присоединились к погребальной церемонии.

Похороны прошли в Балане, пригороде Кап-Аитьена, на улицах которого юный Жовенель Моиз, сын автомеханика, ставший 58-м президентом Гаити, когда-то играл в футбол.

Погребальная церемония была проведена под строгим наблюдением охраны из-за непрекращающихся массовых протестов, сопровождающихся высоким уровнем насилия. Сотни людей собрались у места проведения похорон. Крики из толпы перебивали произносящих прощальные речи.

Глава Национальной полиции Леон Шарль был встречен словами «Убийца!» и другими обвинениями. Гаитяне в темной одежде указывали пальцами на платформы, где сидели некоторые высокопоставленные чиновники и иностранные официальные лица с вооруженной охраной.

«Вы не приняли никаких мер, чтобы спасти Жовенеля! Вы тоже виновны в его убийстве!» — выкрикнула одна женщина.

Другой сторонник умершего президента пригрозил Шарлю найти и убить его, если он сейчас же не покинет похороны.

«Жовенель умер ради меня и всей нашей страны…Мы должны бороться и восстановить справедливость ради него! Мы не отступим!» — заявил один из присутствующих, в руках у которого была белая футболка как дань памяти Моизу.

Вскоре после начала церемонии делегация из США и другие почетные гости побежали к автомобилям — была получена информация о том, что недалеко от места церемонии началась перестрелка.

Сотни гаитян приняли участие в акциях протеста по случаю убийства президента. В ходе демонстраций произошла эскалация насилия, для подавления которого полиция применила слезоточивый газ.

На данный момент сообщений о пострадавших протестующих или почетных гостях нет.

Ранее мэрия Кап-Аитьена отменила прощание с убитым президентом Гаити Жовенелем Моизом из-за непрекращающихся в городе массовых беспорядков.

Президент Гаити был убит 7 июля группой вооруженных лиц в своей частной резиденции в Порт-о-Пренсе. Власти Гаити задержали 19 человек, подозреваемых в участии в убийстве Моиза: 17 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения. Еще несколько предполагаемых участников убийства до сих пор не найдены и скрываются.

Президента Гаити похоронили под аккомпанемент протестов и перестрелок
Федеральное агентство новостей  / 

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