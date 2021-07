Президента Гаити похоронили под аккомпанемент протестов и перестрелок

Порт-о-Пренс, 24 июля. Частные похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза состоялись сегодня на окраинах его родного города Кап-Аитьен, сообщает агентство Reuters.

Бойцы гаитянской гвардии в форме донесли закрытый деревянный гроб усопшего до места, украшенного цветами. Священник римско-католической церкви освятил его, после чего был поднят государственный флаг Гаити.

Иностранные высокопоставленные политики, в том числе главный советник Джо Байдена по Западному полушарию, присоединились к погребальной церемонии.

Похороны прошли в Балане, пригороде Кап-Аитьена, на улицах которого юный Жовенель Моиз, сын автомеханика, ставший 58-м президентом Гаити, когда-то играл в футбол.

Погребальная церемония была проведена под строгим наблюдением охраны из-за непрекращающихся массовых протестов, сопровождающихся высоким уровнем насилия. Сотни людей собрались у места проведения похорон. Крики из толпы перебивали произносящих прощальные речи.

First Lady Martine Moïse arriving to the funeral of her late husband, the 58th President of the Republic Mr. Jovenel Moïse. [????Ticket Magazine IG] pic.twitter.com/ZduK4JzbvC

Глава Национальной полиции Леон Шарль был встречен словами «Убийца!» и другими обвинениями. Гаитяне в темной одежде указывали пальцами на платформы, где сидели некоторые высокопоставленные чиновники и иностранные официальные лица с вооруженной охраной.

Другой сторонник умершего президента пригрозил Шарлю найти и убить его, если он сейчас же не покинет похороны.

Вскоре после начала церемонии делегация из США и другие почетные гости побежали к автомобилям — была получена информация о том, что недалеко от места церемонии началась перестрелка.

The funeral of the assassinated president of Haiti, Jovenel Moise, begins. Representatives of foreign delegations, diplomatic corps, and government officials took turns to offer their condolences.

???? Ticket Magazine pic.twitter.com/ocmmvVLkSH