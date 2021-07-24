ФАН публикует видео с места крупного ДТП с микроавтобусом под Астраханью

Астрахань, 24 июля. Авария произошла на трассе Астрахань — Волгоград. Участниками ДТП стали бортовой автомобиль «Газель» и ВАЗ-2110. Погибших в результате автокатастрофы нет.

Микроавтобус с рабочими столкнулся на дороге с отечественной легковушкой. В результате чего пострадали восемь человек. Они были срочно госпитализированы.

Машины получили сильные повреждения. «Газель» после удара перевернулась на бок. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Страшная авария произошла ранее в Кировском районе Новосибирска. Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi. Пострадали три человека.