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В Ульяновске арестовали устроившего смертельное ДТП водителя грузовика

  /   Обновлено: 24 июля 2021 10:40
Происшествия
В Ульяновске арестовали устроившего смертельное ДТП водителя грузовика
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Ульяновск, 24 июля. Виновник аварии, в которой погибла семья из трех человек, заключен под стражу. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Президентском мосту в Ульяновске.

Водитель КамАЗа, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости врезался в попутно двигающийся автомобиль Kia Rio. От удара легковушку буквально сжало между двумя грузовиками.

Водитель иномарки погиб на месте аварии. Его жену и двухлетнего ребенка доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, пострадавшие скончались в медицинском учреждении.

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