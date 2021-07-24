В Ульяновске арестовали устроившего смертельное ДТП водителя грузовика

Ульяновск, 24 июля. Виновник аварии, в которой погибла семья из трех человек, заключен под стражу. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Президентском мосту в Ульяновске.

Водитель КамАЗа, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости врезался в попутно двигающийся автомобиль Kia Rio. От удара легковушку буквально сжало между двумя грузовиками.

Водитель иномарки погиб на месте аварии. Его жену и двухлетнего ребенка доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, пострадавшие скончались в медицинском учреждении.