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Перечислены основные причины отказа россиян от ипотечного кредита

  /   Обновлено: 24 июля 2021 10:35
Экономика
Перечислены основные причины отказа россиян от ипотечного кредита
pixabay.com

Москва, 24 июля. Порядка 32,5% потенциальных заемщиков не могут найти подходящее жилье, поэтому откладывают оформление ипотеки, сообщили аналитики платформы Online-Ipoteka.

Исследования проведено на основе онлайн-опроса 2,3 тысячи совершеннолетних россиян, которые собирались оформить ипотеку в этом году, но отказались. Участники могли выбрать несколько вариантов ответов. Второе место среди причин отказа заняла нехватка денег на первоначальный взнос — этот вариант выбрали 27,6% респондентов. Еще 19,5% отметили, что считают свой доход недостаточным для ежемесячной платы. Высокие процентные ставки смутили 14,6% россиян, сообщает РБК.

По причине нежелания оплачивать сопутствующие расходы (страхование, оценка имущества, нотариальные услуги) откладывают получение кредита 10% граждан. Боятся не справиться с ипотечными платежами из-за возможного форс-мажора 9%.

Между тем в России наблюдается подорожание новостроек на фоне действия программы льготной ипотеки. Эксперты портала «Мир квартир» рассказали, в каких городах цены на первичное жилье вросли сильнее остальных.

Центробанк накануне повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — до 6,5 %. Почему ставки по ипотеке после этого могут вырасти лишь на 0,25%, объяснил в комментарии «ФедералПресс» доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

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