Чартерный авиарейс доставил в Читу первых пассажиров отмененных в Забайкалье поездов

Москва, 24 июля. Первый чартерный рейс доставил из Благовещенска в Читу пассажиров остановленных на Транссибирской магистрали поездов, сообщается в Telegram-канале РЖД.

Все 103 пассажира были обеспечены питанием и водой. Из Читы они отправятся к своим пунктам назначения на поездах. Еще один такой же рейс отправится 24 июля, также три самолета доставят пассажиров в административный центр Забайкалья в понедельник, следует из сообщения.

Две линии Транссибирской магистрали обрушились из-за сильных дождей 23 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что на восстановление одной из них уйдет не более 2,5 суток, вторую отремонтируют в течение 5 суток.