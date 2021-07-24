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Чартерный авиарейс доставил в Читу первых пассажиров отмененных в Забайкалье поездов

  /   Обновлено: 24 июля 2021 10:35
Общество
Чартерный авиарейс доставил в Читу первых пассажиров отмененных в Забайкалье поездов
pixabay.com  /  Holgi

Москва, 24 июля. Первый чартерный рейс доставил из Благовещенска в Читу пассажиров остановленных на Транссибирской магистрали поездов, сообщается в Telegram-канале РЖД.

Все 103 пассажира были обеспечены питанием и водой. Из Читы они отправятся к своим пунктам назначения на поездах. Еще один такой же рейс отправится 24 июля, также три самолета доставят пассажиров в административный центр Забайкалья в понедельник, следует из сообщения.

Две линии Транссибирской магистрали обрушились из-за сильных дождей 23 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что на восстановление одной из них уйдет не более 2,5 суток, вторую отремонтируют в течение 5 суток.

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