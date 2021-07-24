«Нэшвилл» выбрал россиянина Свечкова в первом круге драфта НХЛ

Нэшвилл, 24 июля. «Нэшвилл Предаторс» выбрал российского нападающего системы петербургского СКА Федора Свечкова в первом раунде драфта НХЛ под общим 19-м номером.

Талантливый хоккеист 2003 года рождения является воспитанником тольяттинской «Лады». Свечков в прошлом сезоне дебютировал во взрослом хоккее, проведя 38 матчей за свой родной клуб в Высшей хоккейной лиге и набрал 15 (5+10) очков.

Стоит отметить, что руководство «Нэшвилла» второй год подряд в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги выбирает российского юниора. В прошлом году «Предаторс» задрафтовал вратаря системы петербургского СКА Ярослава Аскарова под общим 11-м номером.

Ранее стало известно, что новичок НХЛ «Сиэтл» не выбрал ни одного россиянина на драфте расширения. «Кракен» мог пополнить свои ряды Артемом Анисимовым («Оттава Сенаторз»), Александром Волковым («Анахайм Дакс»), Евгением Дадоновым («Оттава Сенаторз») и другими.