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Перестрелки в Ерасхе и Кельбаджаре, Путин встретился с Алиевым
Весь мир
Перестрелки в Ерасхе и Кельбаджаре, Путин встретился с Алиевым
Федеральное агентство новостей  / 

За прошедшую неделю между военнослужащими Армении и Азербайджана произошло два крупных столкновения, что указывает на приближение важных политических решений. На этом фоне азербайджанский президент вслед за армянским и. о. премьер-министра посетил Кремль и обсудил вопросы региональной повестки с главой РФ. Со стороны Запада в процесс по-прежнему пытается включиться Франция, а Турция молча наблюдает.

Оперативная обстановка

Окрестности армянского села Ерасх, расположенного на границе с Нахичеванью, продолжают превращаться в «горячую точку».

Очередная перестрелка произошла 17 июля, а всего через сутки, 19 июля, Министерство обороны Азербайджана трижды обвинило Вооруженные силы Армении в открытии огня по направлению позиций в Садаракском районе.

При этом стороны использовали не только стрелковое оружие, но и минометы. Случай довольно редкий для последних месяцев. В результате был ранен азербайджанский офицер.

По итогам ответного огня повреждения получил глава общины Ерасх Араратской области Рудик Оганян, который организовывал тушение пожаров, возникших по причине обстрелов.

Перестрелки в Ерасхе и Кельбаджаре, Путин встретился с Алиевым
Федеральное агентство новостей  / 

Еще одна перестрелка произошла 23 июля в Кельбаджарском районе. В результате снайперского обстрела погиб солдат ВС Азербайджана, после чего в направлении армянских позиций был открыт ответный огонь.

Минобороны Армении подтвердило ранения трех своих военнослужащих.  Отмечалось, что причиной инцидента стала межличностная ссора на азербайджанских позициях, которая и привела к применению оружия. Однако ситуация вряд ли так однозначна.

Сообщения о стрельбе продолжали поступать в течение нескольких часов, причем огонь велся сразу на разных участках границы Кельбаджарского района.

В тот же вечер появилось сообщение, что подразделения ПВО Армении сбили азербайджанский беспилотник над Ерасхом. Эти данные опровергли в МО Азербайджана, а некоторые СМИ заявили о применении сторонами артиллерии.

Таким образом, на границе Азербайджана и Армении произошло как минимум два крупных локальных боестолкновения.

Перестрелки в Ерасхе и Кельбаджаре, Путин встретился с Алиевым
Федеральное агентство новостей  / 
Обострение обстановки в районе Ерасха предваряло личную встречу президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, создав негативный информационный фон.

Реакция на обострение в районе Ерасха

Представители западных стран прокомментировали новый вооруженный инцидент.

Посол Франции в Армении Джонатан Лакотт отметил: «Когда Ерасх не может уснуть, то и Ереван не спит». Тем самым он подчеркнул озабоченность Парижа ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар написал в Twitter, что «глубоко тревожные события продолжаются на границе».

США также выражают беспокойство инцидентами вдоль границы Армении и Азербайджана. Представители Вашингтона обращают внимание на «последние случаи на отрезке Ерасх/Садарак».

«Мы призываем обе стороны к скорейшему ослаблению напряженности и созданию мирной атмосферы для возобновления предметных переговоров», — говорится в заявлении американского посольства в Армении.

 

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в начале недели заявил, что располагает информацией, согласно которой Азербайджан может развязать новые боестолкновения в Карабахе и на границе между двумя государствами.

По его словам, данные получены из неофициальных источников. Пашинян отметил, что вооруженные инциденты не позволяют начать процессы делимитации и демаркации границ.

Исполняющий обязанности премьер-министра также напомнил об апрельском заявлении ОБСЕ, в котором стороны призывали к началу политического диалога в рамках Минской группы.

«Я уже несколько раз публично приветствовал это заявление, подчеркивал, что Армения готова к возобновлению переговоров. Однако, Азербайджан никак не отреагировал», — сказал Пашинян на совместном брифинге с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Ереване.

В связи с этим сложно поверить, что возникновение новых боестолкновений и массированная информационная поддержка с акцентом на прозападных должностных лиц были инициированы Азербайджаном. По всей видимости, армянское руководство стремится использовать истекающее время для того, чтобы разбить треугольник Россия — Армения — Азербайджан и попытаться хоть как-то пересмотреть невыгодное им трехстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года.

Встреча Путина и Алиева должна ускорить развитие событий в Закавказье

Поездка президента Азербайджана в Россию по приглашению российского лидера состоялась через две недели после аналогичного визита Никола Пашиняна.

Личная встреча, по всей видимости, была необходима для того, чтобы закрепить дальнейший план действий в регионе с учетом завершившегося электорального цикла в Армении. Официально на эту тему было сказано мало.

Президент России поблагодарил Алиева за то, что по карабахской повестке «находятся и компромиссные решения». Это подчеркивает, что развитие ситуации контролируется Россией. Причины обострения на границе, равно как и вероятность их перерастания в нечто большее, вероятно, отчетливо понимаются в Кремле и беспокойства не вызывают.

Перестрелки в Ерасхе и Кельбаджаре, Путин встретился с Алиевым
president.az  / сайт президента Азербайджана

Касательно двусторонних отношений России и Азербайджана, Ильхам Алиев упомянул рост товарооборота по международному транспортному коридору «Север — Юг».

«Мне дали информацию, что по транспортному коридору «Север — Юг» было транспортировано грузов где-то на 20 % больше, чем в прошлом году. Так что он уже работает, можно сказать, в большом объеме», — отметил президент Азербайджана.

О текущем обострении лидеры стран предпочли не высказываться, предоставив такую возможность пресс-секретарям.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова содействовать двум странам имеющейся у нее картографической информацией — подготовлен ряд документов для конструктивных обсуждений.

«В настоящее время контакты по этой тематике продолжаются по линии внешнеполитических, оборонных ведомств, а также пограничных служб трех стран», — сказала она.

По словам дипломата, в центре внимания переговоров Владимира Путина с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, была проблематика региональной стабильности. Учрежденная государствами трехсторонняя рабочая группа провела несколько раундов содержательных обсуждений.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что процесс реализации договоренностей по Нагорному Карабаху между РФ, Арменией и Азербайджаном идет неплохо. Работа Москвы по налаживанию диалога между Ереваном и Баку ведется успешно, но Россия «приветствует готовность стран Европы способствовать мирному урегулированию на Кавказе».

После встречи с Алиевым Владимир Путин вновь провел переговоры с Николом Пашиняном. В ходе телефонного разговора лидеры обсудили реализацию трехсторонних соглашений, тем самым вновь показав реальную направленность московских встреч. Армянская сторона не могла при этом не упомянуть о важности работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Кочарян видит признаки новой сделки

Довольно объективно ситуацию оценивает экс-президент Роберт Кочарян, который «видит опасность подготовки нового документа об уступках».

Лидер политического блока «Армения» убежден, что происходящее сейчас на границах страны — лишь малая часть общей картины. По его мнению, события в Ерасхе призваны отвлечь внимание общественности от присутствия азербайджанских военных на армянских территориях.

В интервью армянским СМИ Кочарян отметил, что Азербайджану удается продвигать свою повестку, поскольку Ереван пока не может дать адекватный ответ.

При продолжении провокаций опасность новой войны становится более очевидной, и народ с легкостью принимает подписание документа об уступках.

«Таким образом, готовится ситуация, когда подписание такого документа будет воспринято не как измена, а как спасение», — считает Кочарян.

Экс-президент отметил, что не удивится, если в настоящее время ведется подготовка мирного договора с Азербайджаном, которого не может быть без признания территориальной целостности последнего. А это, считает политик, может «поставить крест на будущем Арцаха».

Франция снова посылает сигналы

Усилиями своего посла Париж продолжает прощупывать почву для наращивания влияния на процессы в Закавказье.

Джонатан Лакотт вторит Еревану — дипломат «гнет линию» о важности Минской группы ОБСЕ и необходимости определить статус Карабаха именно в рамках данного формата.

В интервью радио «Азатуцюн» посол отметил, что Франция поддерживает более широкое международное присутствие в Нагорном Карабахе и полностью готова работать над запуском транспортной инфраструктуры региона. Париж считает, что агентства ООН должны шире присутствовать в данном регионе.

Кроме того, по мнению Лакотта, в ходе переговорного процесса нужно исключить термин «коридор», который «оставил очень плохую память в истории дипломатии». В качестве примера этого утверждения он напомнил про Данцигский коридор.

«Франция готова обсудить все обращения, адресованные ей властями Армении в области обороны», — отметил также дипломат.

Безусловно, тем самым посол акцентирует внимание на благих целях Парижа — избегании нового конфликта и осуществлении «сопровождения в политическом процессе». Это, по мнению дипломата, позволит окончательно решить проблемные вопросы в регионе.

Во время посещения Еревана другим французским политиком, главой подкомитета по безопасности и обороне Европарламента, руководителем делегации La République en Marche в Совете Европы Натали Луазо, армянская сторона также продвигала урегулирование карабахского конфликта на основе подходов сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

И.о. главы МИД Армен Григорян представил ситуацию, сложившуюся, по его словам, из-за посягательств Азербайджана на суверенную территорию Армении.  В ходе встречи с Луазо он коснулся вторжения в Сюникскую и Гегаркуникскую области, а также возникновения нового очага напряженности в Ерасхе.

Собеседники также обсудили вопросы региональной безопасности и немедленного возвращения армянских пленных, находящихся в заложниках в Азербайджане, без дополнительных условий.

Короткой строкой

Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе поездки по Закавказью посетил сначала Армению, а затем Азербайджан.

Политик подтвердил намерение ЕС выделить Еревану 2,6 млрд евро, которые пойдут на демократические реформы, развитие инфраструктуры, транспорта и решение климатических проблем.

Перестрелки в Ерасхе и Кельбаджаре, Путин встретился с Алиевым
primeminister.am  / сайт премьер-министра Армении

Касательно разрешения противоречий между Арменией и Азербайджаном, Шарль Мишель призвал стороны к сдержанной неагрессивной риторике. По его словам, это позволит обеспечить возвращение пленных и создание карт минных полей, а также создаст основу для делимитации границ путем переговоров после зеркального отвода ВС обеих стран. Также Мишель подчеркнул необходимость решения вопроса статуса Карабаха, о чем он ранее также говорил и в Баку.

Глава Евросовета выразил полную поддержку работе Минской группы ОБСЕ и отметил необходимость продолжения переговоров в этом формате.

Экс-премьер Армении и недавний лидер оппозиции Вазген Манукян считает, что цель Азербайджана — попытаться захватить Сюникскую область Армении. По его мнению, действия азербайджанцев, на первый взгляд, могут показаться нелогичными: стрелять они будут в одних местах, но захватить территорию пытаться в других. Манукян полагает, что для Азербайджана и тюркоязычного мира вопрос Сюника — стратегический.

Ушел в отставку министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян. Ему прочат должность посла государства в России. В рамках кадровых перестановок новым заместителем министра назначен генерал Аршак Карапетян, который одно время занимал пост начальника управления разведки Генштаба. В настоящий момент он исполняет обязанности главы оборонного ведомства.

Также кадровые перестановки происходят и в Вооруженных силах Азербайджана. Назначен новый начальник Генерального штаба — генерал Керим Велиев. Он получил должность, которую ранее занимал Наджмеддин Садыков, отстраненный еще в начале войны.

Назначение ожидаемое, тем более что Велиев командовал парадом победы в Баку в прошлом году.

Из других примечательных назначений стоит выделить новую должность первого заместителя командующего силами специальных операций генерал-майора Кянана Сеидова. Он возглавит 5-й армейский корпус, которого до войны в структуре ВС Азербайджана не существовало.

Таким образом, Баку демонстрирует, что национальные вооруженные силы развиваются не только в сторону переоснащения современной военной техникой, но и расширяют свой штат. С появлением нового армейского корпуса достигнуть паритета ВС Армении будет еще сложнее.

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