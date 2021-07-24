Перестрелки в Ерасхе и Кельбаджаре, Путин встретился с Алиевым

За прошедшую неделю между военнослужащими Армении и Азербайджана произошло два крупных столкновения, что указывает на приближение важных политических решений. На этом фоне азербайджанский президент вслед за армянским и. о. премьер-министра посетил Кремль и обсудил вопросы региональной повестки с главой РФ. Со стороны Запада в процесс по-прежнему пытается включиться Франция, а Турция молча наблюдает.

Оперативная обстановка

Окрестности армянского села Ерасх, расположенного на границе с Нахичеванью, продолжают превращаться в «горячую точку».

Очередная перестрелка произошла 17 июля, а всего через сутки, 19 июля, Министерство обороны Азербайджана трижды обвинило Вооруженные силы Армении в открытии огня по направлению позиций в Садаракском районе.

При этом стороны использовали не только стрелковое оружие, но и минометы. Случай довольно редкий для последних месяцев. В результате был ранен азербайджанский офицер.

По итогам ответного огня повреждения получил глава общины Ерасх Араратской области Рудик Оганян, который организовывал тушение пожаров, возникших по причине обстрелов.

Федеральное агентство новостей /

Еще одна перестрелка произошла 23 июля в Кельбаджарском районе. В результате снайперского обстрела погиб солдат ВС Азербайджана, после чего в направлении армянских позиций был открыт ответный огонь.

Минобороны Армении подтвердило ранения трех своих военнослужащих. Отмечалось, что причиной инцидента стала межличностная ссора на азербайджанских позициях, которая и привела к применению оружия. Однако ситуация вряд ли так однозначна.

Сообщения о стрельбе продолжали поступать в течение нескольких часов, причем огонь велся сразу на разных участках границы Кельбаджарского района.

В тот же вечер появилось сообщение, что подразделения ПВО Армении сбили азербайджанский беспилотник над Ерасхом. Эти данные опровергли в МО Азербайджана, а некоторые СМИ заявили о применении сторонами артиллерии.

Мы ничего не писали про то, что же происходит на границе Азербайджана и Армении в районе села Ерасх. Решили понаблюдать за другими медиа.



Выводы простые: новых позиций на возвышенности близ Ерасха никто не занимал. Все остались на своих местах. pic.twitter.com/ZbLbvzkAvj — Девичья башня (@MaidenTowerAZ) July 21, 2021

Таким образом, на границе Азербайджана и Армении произошло как минимум два крупных локальных боестолкновения. Федеральное агентство новостей / Обострение обстановки в районе Ерасха предваряло личную встречу президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, создав негативный информационный фон.

Реакция на обострение в районе Ерасха

Представители западных стран прокомментировали новый вооруженный инцидент.

Посол Франции в Армении Джонатан Лакотт отметил: «Когда Ерасх не может уснуть, то и Ереван не спит». Тем самым он подчеркнул озабоченность Парижа ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

Когда Ерасх не может заснуть, Ереван тоже не спит: Джонатан Лакотт о напряженности на границе https://t.co/RA4LHJMBx8 — Газета «Республика Армения» (@respublikaarm) July 20, 2021

Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар написал в Twitter, что «глубоко тревожные события продолжаются на границе».

США также выражают беспокойство инцидентами вдоль границы Армении и Азербайджана. Представители Вашингтона обращают внимание на «последние случаи на отрезке Ерасх/Садарак».

«Мы призываем обе стороны к скорейшему ослаблению напряженности и созданию мирной атмосферы для возобновления предметных переговоров», — говорится в заявлении американского посольства в Армении.

The U.S. Embassy is concerned by incidents along the border between #Armenia & #Azerbaijan, most recently near #Yeraskh ​#Sadarak. We call on both sides to swiftly and peacefully de-escalate tensions and urge a return as soon as possible to substantive negotiations. — US Embassy, Armenia (@usembarmenia) July 20, 2021

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в начале недели заявил, что располагает информацией, согласно которой Азербайджан может развязать новые боестолкновения в Карабахе и на границе между двумя государствами.

По его словам, данные получены из неофициальных источников. Пашинян отметил, что вооруженные инциденты не позволяют начать процессы делимитации и демаркации границ.

Исполняющий обязанности премьер-министра также напомнил об апрельском заявлении ОБСЕ, в котором стороны призывали к началу политического диалога в рамках Минской группы.

«Я уже несколько раз публично приветствовал это заявление, подчеркивал, что Армения готова к возобновлению переговоров. Однако, Азербайджан никак не отреагировал», — сказал Пашинян на совместном брифинге с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Ереване.

В связи с этим сложно поверить, что возникновение новых боестолкновений и массированная информационная поддержка с акцентом на прозападных должностных лиц были инициированы Азербайджаном. По всей видимости, армянское руководство стремится использовать истекающее время для того, чтобы разбить треугольник Россия — Армения — Азербайджан и попытаться хоть как-то пересмотреть невыгодное им трехстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года.

Встреча Путина и Алиева должна ускорить развитие событий в Закавказье

Поездка президента Азербайджана в Россию по приглашению российского лидера состоялась через две недели после аналогичного визита Никола Пашиняна.

Личная встреча, по всей видимости, была необходима для того, чтобы закрепить дальнейший план действий в регионе с учетом завершившегося электорального цикла в Армении. Официально на эту тему было сказано мало.

Президент России поблагодарил Алиева за то, что по карабахской повестке «находятся и компромиссные решения». Это подчеркивает, что развитие ситуации контролируется Россией. Причины обострения на границе, равно как и вероятность их перерастания в нечто большее, вероятно, отчетливо понимаются в Кремле и беспокойства не вызывают.

president.az / сайт президента Азербайджана

Касательно двусторонних отношений России и Азербайджана, Ильхам Алиев упомянул рост товарооборота по международному транспортному коридору «Север — Юг».

«Мне дали информацию, что по транспортному коридору «Север — Юг» было транспортировано грузов где-то на 20 % больше, чем в прошлом году. Так что он уже работает, можно сказать, в большом объеме», — отметил президент Азербайджана.

О текущем обострении лидеры стран предпочли не высказываться, предоставив такую возможность пресс-секретарям.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова содействовать двум странам имеющейся у нее картографической информацией — подготовлен ряд документов для конструктивных обсуждений.

«В настоящее время контакты по этой тематике продолжаются по линии внешнеполитических, оборонных ведомств, а также пограничных служб трех стран», — сказала она.

По словам дипломата, в центре внимания переговоров Владимира Путина с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, была проблематика региональной стабильности. Учрежденная государствами трехсторонняя рабочая группа провела несколько раундов содержательных обсуждений.

Россия озабочена проявлениями эскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе- Мария Захарова https://t.co/3NhN3SB1bX через @ruarmradio — Новости Общественного Радио Армении (@ruarmradio) July 22, 2021

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что процесс реализации договоренностей по Нагорному Карабаху между РФ, Арменией и Азербайджаном идет неплохо. Работа Москвы по налаживанию диалога между Ереваном и Баку ведется успешно, но Россия «приветствует готовность стран Европы способствовать мирному урегулированию на Кавказе».

После встречи с Алиевым Владимир Путин вновь провел переговоры с Николом Пашиняном. В ходе телефонного разговора лидеры обсудили реализацию трехсторонних соглашений, тем самым вновь показав реальную направленность московских встреч. Армянская сторона не могла при этом не упомянуть о важности работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Кочарян видит признаки новой сделки

Довольно объективно ситуацию оценивает экс-президент Роберт Кочарян, который «видит опасность подготовки нового документа об уступках».

Лидер политического блока «Армения» убежден, что происходящее сейчас на границах страны — лишь малая часть общей картины. По его мнению, события в Ерасхе призваны отвлечь внимание общественности от присутствия азербайджанских военных на армянских территориях.

В интервью армянским СМИ Кочарян отметил, что Азербайджану удается продвигать свою повестку, поскольку Ереван пока не может дать адекватный ответ.

Нет концепции, нет подхода, мы просто идем по течению (видео)

Внутри армии ничего значительного не происходит. Об этом сказал второй президент Армении, лидер блока «Армения» Роберт Кочарян в интервью нескольким СМИ прокомментировал…

Подробнее на https://t.co/g8nDLArQfy pic.twitter.com/fyqI926nY9 — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) July 22, 2021

При продолжении провокаций опасность новой войны становится более очевидной, и народ с легкостью принимает подписание документа об уступках.

«Таким образом, готовится ситуация, когда подписание такого документа будет воспринято не как измена, а как спасение», — считает Кочарян.

Экс-президент отметил, что не удивится, если в настоящее время ведется подготовка мирного договора с Азербайджаном, которого не может быть без признания территориальной целостности последнего. А это, считает политик, может «поставить крест на будущем Арцаха».

Франция снова посылает сигналы

Усилиями своего посла Париж продолжает прощупывать почву для наращивания влияния на процессы в Закавказье.

Джонатан Лакотт вторит Еревану — дипломат «гнет линию» о важности Минской группы ОБСЕ и необходимости определить статус Карабаха именно в рамках данного формата.

В интервью радио «Азатуцюн» посол отметил, что Франция поддерживает более широкое международное присутствие в Нагорном Карабахе и полностью готова работать над запуском транспортной инфраструктуры региона. Париж считает, что агентства ООН должны шире присутствовать в данном регионе.

Кроме того, по мнению Лакотта, в ходе переговорного процесса нужно исключить термин «коридор», который «оставил очень плохую память в истории дипломатии». В качестве примера этого утверждения он напомнил про Данцигский коридор.

«Франция готова обсудить все обращения, адресованные ей властями Армении в области обороны», — отметил также дипломат.

Безусловно, тем самым посол акцентирует внимание на благих целях Парижа — избегании нового конфликта и осуществлении «сопровождения в политическом процессе». Это, по мнению дипломата, позволит окончательно решить проблемные вопросы в регионе.

Во время посещения Еревана другим французским политиком, главой подкомитета по безопасности и обороне Европарламента, руководителем делегации La République en Marche в Совете Европы Натали Луазо, армянская сторона также продвигала урегулирование карабахского конфликта на основе подходов сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

И.о. главы МИД Армен Григорян представил ситуацию, сложившуюся, по его словам, из-за посягательств Азербайджана на суверенную территорию Армении. В ходе встречи с Луазо он коснулся вторжения в Сюникскую и Гегаркуникскую области, а также возникновения нового очага напряженности в Ерасхе.

ЗПЧ Армении представил Натали Луазо преступные действия азербайджанских вооруженных сил https://t.co/G8j724PJl4 — Газета «Республика Армения» (@respublikaarm) July 21, 2021

Собеседники также обсудили вопросы региональной безопасности и немедленного возвращения армянских пленных, находящихся в заложниках в Азербайджане, без дополнительных условий.

Короткой строкой

Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе поездки по Закавказью посетил сначала Армению, а затем Азербайджан.

Политик подтвердил намерение ЕС выделить Еревану 2,6 млрд евро, которые пойдут на демократические реформы, развитие инфраструктуры, транспорта и решение климатических проблем.

primeminister.am / сайт премьер-министра Армении

Касательно разрешения противоречий между Арменией и Азербайджаном, Шарль Мишель призвал стороны к сдержанной неагрессивной риторике. По его словам, это позволит обеспечить возвращение пленных и создание карт минных полей, а также создаст основу для делимитации границ путем переговоров после зеркального отвода ВС обеих стран. Также Мишель подчеркнул необходимость решения вопроса статуса Карабаха, о чем он ранее также говорил и в Баку.

Глава Евросовета выразил полную поддержку работе Минской группы ОБСЕ и отметил необходимость продолжения переговоров в этом формате.

Экс-премьер Армении и недавний лидер оппозиции Вазген Манукян считает, что цель Азербайджана — попытаться захватить Сюникскую область Армении. По его мнению, действия азербайджанцев, на первый взгляд, могут показаться нелогичными: стрелять они будут в одних местах, но захватить территорию пытаться в других. Манукян полагает, что для Азербайджана и тюркоязычного мира вопрос Сюника — стратегический.

Ушел в отставку министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян. Ему прочат должность посла государства в России. В рамках кадровых перестановок новым заместителем министра назначен генерал Аршак Карапетян, который одно время занимал пост начальника управления разведки Генштаба. В настоящий момент он исполняет обязанности главы оборонного ведомства.

Вагаршак Арутюнян, назначенный главой Минобороны Армении после окончания войны в #Карабахе , подал прошение об отставке. #Армения



Кавказский Узел https://t.co/XkfrsZNkzX — Vafa K (@VGardashli) July 20, 2021

Также кадровые перестановки происходят и в Вооруженных силах Азербайджана. Назначен новый начальник Генерального штаба — генерал Керим Велиев. Он получил должность, которую ранее занимал Наджмеддин Садыков, отстраненный еще в начале войны.

Назначение ожидаемое, тем более что Велиев командовал парадом победы в Баку в прошлом году.

Керим Велиев назначен главой Генерального штаба ВС Азербайджана.https://t.co/WW0Lcvi30s — Новости Азербайджана (@oxuazru) July 23, 2021

Из других примечательных назначений стоит выделить новую должность первого заместителя командующего силами специальных операций генерал-майора Кянана Сеидова. Он возглавит 5-й армейский корпус, которого до войны в структуре ВС Азербайджана не существовало.

Таким образом, Баку демонстрирует, что национальные вооруженные силы развиваются не только в сторону переоснащения современной военной техникой, но и расширяют свой штат. С появлением нового армейского корпуса достигнуть паритета ВС Армении будет еще сложнее.

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