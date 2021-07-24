Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 11:12
11:12
Происшествия
Количество погибших в ДТП с туристическим автобусом на Кубани возросло до двух
11:07
Общество
Минздрав России назвал вакцину от COVID-19, противопоказанную при аллергии
11:04
Армия
Минобороны РФ закупит пневматические макеты боевой техники на 48 миллионов рублей
11:02
Наука
Российские ученые разрабатывают аналог телескопа Hubble
11:00
Спорт
Вячеслав Фетисов оценил шансы на проведение Олимпиады-2036 в России
10:57
Весь мир
Власти Венесуэлы призвали оппозицию начать новый диалог в Мексике
10:53
Общество
Минздрав России разрешил использовать «Спутник V» для пациентов с раком
10:51
Общество
Сценарист «Форсажа-9» снимет фильм по мотивам аниме-сериала «Битва планет»
10:51
Спорт
Мужская сборная России по волейболу начала Олимпиаду с победы
10:50
Общество
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации россиян от коронавируса
Все новости

Эфир: «Петербургский уикенд» обсуждает ключевые события недели
Общество
Эфир: «Петербургский уикенд» обсуждает ключевые события недели
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Пресс-клуб «Петербургский уикенд» проводит пятое заседание в субботу, 24 июля, в 13:00. В обсуждении самых актуальных новостей недели принимают участие российские журналисты, политики и общественные деятели.

Среди гостей площадки — Константин Придыбайло, корреспондент RT, Александр Малькевич, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», Кирилл Смирнов, главный редактор «Петербургского дневника», генеральный директор ОАО «Петроцентр», Михаил Дегтярев, главный редактор журнала «Калашников», а также Петр Петров, капитан 1 ранга в отставке, ветеран отряда гидронавтов, бывший начальник учебного отдела Военно-морского политехнического института. Модератором площадки выступает генеральный директор ООО «ФАН» Евгений Зубарев.

Участники проекта Медиагруппы «Патриот» обсуждают главные новости сегодняшней повестки: открытие многострадальной Олимпиады в Токио, катастрофические наводнения в Европе и в Китае, очередной пик заболеваемости COVID-19 в России и странах ЕС, начало 30-го чемпионата России по футболу, коррупционный скандал в МВД Ставрополья. В ходе прямого эфира эксперты обмениваются мнениями об актуальных событиях в России и мире. После завершения официальной части гости продолжат общение в неформальной обстановке, где смогут обсудить вопросы с приглашенными коллегами-журналистами различных изданий.

 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эфир: «Петербургский уикенд» обсуждает ключевые события недели
токио олимпиада наводнения медиагруппа патриот петербургский уикенд токио-2020
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru