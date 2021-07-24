Сборная России обыграла Китай в рамках уличного баскетбола на ОИ

Токио, 24 июля. Мужская сборная России по уличному баскетболу смогла обыграть Китай на Олимпиаде со счетом 21:13. На встрече присутствовал легендарный игрок многих клубов НБА Яо Мин.

Российские баскетболисты на глазах легендарного Яо Мина, выступавшего в сильнейших клубах Национальной баскетбольной ассоциации, практически не оставили шансов китайцам. Александр Зуев стал самым результативным игроком матча, записав на свой счет 12 баллов. Сборная России свою следующую встречу проведет с соперниками из Нидерландов.

Ранее женская сборная РФ по баскетболу 3х3 одержала вторую победу на Играх в Токио. В первом поединке группового этапа они победили японок.