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Старшая дочь Дмитрия Тарасова уже три недели живет с ним и Костенко
Шоу-бизнес
Старшая дочь Дмитрия Тарасова уже три недели живет с ним и Костенко
instagram.com  /  @tarasov23

Москва, 24 июля. Старшая дочь футболиста Дмитрия Тарасова Ангелина на время переехала к отцу и его нынешней жене, модели Анастасии Костенко.

Бывший игрок «Локомотива» недавно опубликовал в Instagram несколько снимков, на которых девочка позирует вместе с его нынешней семьей. Поклонники похвалили Тарасова во время общения с ним в Stories, отметив, что им приятно видеть его старшую дочь.

«Спасибо вам большое! Пап, я тебя очень сильно люблю!» — ответила на это сообщение девочка.

«Ну так, иногда обезьяна подбешивает, но ничего страшного», — пошутил футболист, говоря о дочери.

По словам полузащитника, после переезда ребенка у них в семье все хорошо. Тарасов рассказал, что девочка живет с ним и Костенко уже три недели и пока не собирается домой. Семья экс-игрока «Локомотива» не планирует выгонять его старшую дочь, поэтому она вернется к матери, когда сама захочет. Футболист утверждает, что ребенку нравится жить с ним и его супругой.

Ангелина — дочь Тарасова от его первой жены Оксаны Пономаренко. После развода с ней полузащитник женился на певице и телеведущей Ольге Бузовой, их брак продлился четыре года. Анастасия Костенко — третья супруга футболиста. Пара воспитывает двоих совместных дочерей и ждет рождения третьего ребенка.

Старшей дочери Тарасова и Костенко недавно исполнилось три года. Жена бывшего игрока «Локомотива» признавалась, что появление девочки на свет стало для нее неожиданностью.

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Все новости / Шоу-бизнес / Старшая дочь Дмитрия Тарасова уже три недели живет с ним и Костенко
костенко тарасов футболист
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