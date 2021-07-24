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Аналитики MW объяснили интерес иностранных заказчиков к российским ЗРК «Бук»
Армия
Аналитики MW объяснили интерес иностранных заказчиков к российским ЗРК «Бук»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 24 июля. Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М2Э» российского производства показали свою высокую эффективность в ходе боя на территории Сирии, пишут авторы издания Military Watch (MW).

Находящиеся на вооружении Сирийской Арабской Армии установки «Бук-М2Э» отразили воздушные удары израильской авиации на провинцию Хомс, сообщают американские эксперты, пересказ статьи приводит «ПолитРоссия». При этом нападении комплексы «Бук» показали 100% надежность, поразив четыре израильских ракеты с помощью всего четырех зенитных снарядов.

««Бук-М2» — высокомобильный зенитный ракетный комплекс средней дальности, способный перехватывать самолеты и крылатые ракеты, он поступил на вооружение в 2000-х годах и с тех пор неоднократно доказывал свою высокую боевую эффективность», — отмечают эксперты MW.

По их мнению, российские «Буки» являются отличным средством для отражения воздушных атак и могут объединяться в эшелонированную систему ПВО вместе с С-300 и С-400. Высокие боевые характеристики комплексов «Бук-М2Э», их надежность и приемлемая стоимость объясняют интерес зарубежных заказчиков к приобретению данных ЗРК, резюмируют американские аналитики.

Ранее издание Military Watch объяснило стратегические последствия от дислокации новейших российских комплексов ПВО С-500 «Прометей» на Курильских островах.

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Сирия зрк пво бук
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