Компания «Кронштадт» развернет выпуск крупных вертолетов-беспилотников

Жуковский, 24 июля. Специалисты компании «Кронштадт» займутся выпуском больших беспилотников вертолетного типа, сообщил гендиректор предприятия Сергей Богатиков.

«Кронштадт» приобрел производственное предприятие «Стрела». Параллельно с этим ведется строительство завода в Дубне. Кроме производства дронов самолетного типа, компания планирует развернуть создание и беспилотников-вертолетов по чертежам «Стрелы». БПЛА будут большой грузоподъемности. Один из них будет со взлетной массой в 600 килограммов, второй — в 1500 кг, передает слова Богатикова РИА Новости.

Для выпуска новинок также будут задействованы отдельные цеха Дубненского машиностроительного завода. В них также будут создаваться и наземные пункты управления дронами, уточнил гендиректор «Кронштадта» на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021).

Замглавы концерна «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий ранее рассказал о применении новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18». БПЛА будет применяться для прикрытия аэродромов от беспилотников неприятеля.