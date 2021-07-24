Летчики Северного флота пройдут подготовку на крымском тренажере НИТКА

Москва, 24 июля. Наземный испытательный тренировочный комплекс (НИТКА), расположенный в Крыму, будет применен для подготовки летчиков двух полков авиации Северного флота РФ.

Тренировки экипажей Су-33, Су-25УТГ и МиГ-29К/КУБ состоятся на тренажере вблизи города Саки до конца 2021 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Сначала в августе на комплексе НИТКА потренируются пилоты из 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП), затем к ним присоединятся или их сменят пилоты 100-го ОКИАП», — заявил источник ТАСС в кулуарах авиасалона МАКС-2021.

Оба названных полка являются частью морской авиации Северного флота.

Ранее стало известно об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон», запущенной с борта фрегата СФ «Адмирал Горшков» в акватории Белого моря по учебной цели с дистанции более 350 километров.