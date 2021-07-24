Шрамы могут стать менее заметны при использовании средств со специальной молекулой

Вашингтон, 24 июля. Американские ученые нашли способ борьбы с одной из самых распространенных косметологических проблем — шрамами. Они предложили обрабатывать кожу гелем с молекулой alphaCT1.

В исследовании приняли участие 49 добровольцев. Каждый из них прошел биопсию. Ученые обрабатывали раны части добровольцев гелем с молекулой alphaCT1 в составе, а другим — без него. В первом случае кожа заживала за 29 дней. В обработанных гелем с добавкой ранах образовалась коллагеновая матрица, напоминающая неповрежденную кожу. Шрамы стали менее заметны.

Сейчас молекула сalphaCT1 проходит клиническое испытание фазы III на пациентах после операций на молочной железе. Ученые намерены продолжить изучение ее влияния на поврежденные кожные покровы. Не исключено, что в будущем в свободной продаже появятся гели и мази с ней.

Кожа на лице особенно нежная. Она нуждается в специальном уходе. Мужчинам и женщинам следует внимательно подходить к выбору кремов. Особенно если речь идет о средствах для кожи вокруг глаз. За этими участками лица следует начинать ухаживать с 20 или 25 лет.