Павел Бучневич продолжит карьеру в «Сент-Луисе»

Нью-Йорк, 24 июля. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» принял решение обменять воспитанника череповецкого хоккея Павла Бучневича в «Сент-Луис», сообщают официальные сайты команд.

Взамен «рейнджеры» получили форварда «блюзменов» Сэма Блея и право выбора во втором раунде драфта, который состоится в 2022 году. Генеральный менеджер «Нью-Йорка» Крис Друри прокомментировал уход Павла Бучневича из команды.

«У нас не так много свободного места под потолком зарплат и не так много игрового времени для всех игроков. Я чувствую, что у нас отличная глубина среди крайних нападающих», — приводит слова специалиста спортивный журналист Винс Меркольяно в своем Twitter.

Павел Бучневич в прошлом сезоне в составе «Нью-Йорка» набрал 48 (20+28) очков в 54 матчах. Череповчанин продемонстрировал лучшие персональные результаты за всю историю выступлений в Национальной хоккейной лиге.

Ранее стало известно, что бывший форвард омского «Авангарда» Илья Ковальчук намерен продолжить карьеру в НХЛ. Российский снайпер находится в ожидании открытия трансферного окна в Национальной хоккейной лиге.