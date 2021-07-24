Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 11:11
11:07
Общество
Минздрав России назвал вакцину от COVID-19, противопоказанную при аллергии
11:04
Армия
Минобороны РФ закупит пневматические макеты боевой техники на 48 миллионов рублей
11:02
Наука
Российские ученые разрабатывают аналог телескопа Hubble
11:00
Спорт
Вячеслав Фетисов оценил шансы на проведение Олимпиады-2036 в России
10:57
Весь мир
Власти Венесуэлы призвали оппозицию начать новый диалог в Мексике
10:53
Общество
Минздрав России разрешил использовать «Спутник V» для пациентов с раком
10:51
Общество
Сценарист «Форсажа-9» снимет фильм по мотивам аниме-сериала «Битва планет»
10:51
Спорт
Мужская сборная России по волейболу начала Олимпиаду с победы
10:50
Общество
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации россиян от коронавируса
10:50
Общество
Эфир: «Петербургский уикенд» обсуждает ключевые события недели
Все новости

Павел Бучневич продолжит карьеру в «Сент-Луисе»
Спорт
Павел Бучневич продолжит карьеру в «Сент-Луисе»
instagram.com  /  @bucha89

Нью-Йорк, 24 июля. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» принял решение обменять воспитанника череповецкого хоккея Павла Бучневича в «Сент-Луис», сообщают официальные сайты команд.

Взамен «рейнджеры» получили форварда «блюзменов» Сэма Блея и право выбора во втором раунде драфта, который состоится в 2022 году. Генеральный менеджер «Нью-Йорка» Крис Друри прокомментировал уход Павла Бучневича из команды.

«У нас не так много свободного места под потолком зарплат и не так много игрового времени для всех игроков. Я чувствую, что у нас отличная глубина среди крайних нападающих», — приводит слова специалиста спортивный журналист Винс Меркольяно в своем Twitter.

Павел Бучневич в прошлом сезоне в составе «Нью-Йорка» набрал 48 (20+28) очков в 54 матчах. Череповчанин продемонстрировал лучшие персональные результаты за всю историю выступлений в Национальной хоккейной лиге.

Ранее стало известно, что бывший форвард омского «Авангарда» Илья Ковальчук намерен продолжить карьеру в НХЛ. Российский снайпер находится в ожидании открытия трансферного окна в Национальной хоккейной лиге.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Павел Бучневич продолжит карьеру в «Сент-Луисе»
нхл сент-луис рейнджерс бучневич
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru