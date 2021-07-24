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Независимый топливный союз считает цены на бензин в России низкими

  /   Обновлено: 24 июля 2021 10:01
Экономика
Независимый топливный союз считает цены на бензин в России низкими
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 июля. Справедливая цена на бензин в России должна быть на три-пять рублей выше текущей, уверен глава Независимого топливного союза Павел Баженов.

По причине низкой стоимости автомобильного топлива на рынке сложилась критическая ситуация. Порядка 70% операторов работают в убыток. При этом оптовая стоимость, по которой независимые компании покупают бензин у производителей, выше розницы. Многие предприятия уже не имеют запаса прочности, сообщил Баженов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Если говорить о рыночном ценообразовании, то на фоне текущих условий цены на бензин должны быть на три-пять рублей выше. Это более-менее «адекватная маржинальность», пояснил Баженов.

«Это примерно 10–15%. У нас магазины, ретейл получает более 20%», — передает слова главы Независимого топливного союза «ФедералПресс».

Ущерб независимым заправочным станциям ранее оценил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он считает, именно они в большей степени пострадают от повышения стоимости автомобильного топлива.

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топливо бензин баженов цены на бензин нтс рынок топлива
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