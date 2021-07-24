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Минфин США: отказ от наращивания госдолга может угрожать дефолтом

  /   Обновлено: 24 июля 2021 09:46
Экономика
Минфин США: отказ от наращивания госдолга может угрожать дефолтом
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 24 июля. Конгресс Соединенных Штатов Америки получил официальное письмо от министра финансов страны Джанет Йеллен. В нем говорится о возможной угрозе дефолта и «непоправимого ущерба».

Установленный законодательством страны потолок госдолга должен быть увеличен, иначе экономика страны рискует понести колоссальные издержки. Йеллен обратилась в законодательный орган, чтобы лимит заимствований был приостановлен.

«Если конгресс не предпримет... повышение потолка долга, минфину придется начать принимать определенные дополнительные чрезвычайные меры, чтобы предотвратить дефолт США по их обязательствам», — цитирует министра ТАСС.

Несмотря на призывы Йеллен, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призвала членов конгресса не беспокоиться. По ее словам, это «стандартная практика».

США рассчитывают привлечь средства в новые облигации, однако в 2021 году это будет непросто: другие страны постепенно перестают инвестировать в американские ценные бумаги. Тренд задала Россия, продолжающая сокращать объем своих вложений.

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