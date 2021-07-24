Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами

Москва, 24 июля. Авиасообщение между Россией, Бахрейном, Доминиканой и Молдавией возобновляется с 9 августа, рассказали в оперативном штабе РФ по борьбе с COVID-19.

Самолеты будут летать в Бахрейн из Москвы в Манаму, в Доминикану — по маршрутам Москва —Пунта-Кана, Москва — Пуэрто-Плата и Москва — Ла-Романа. В Молдавию воздушные суда будут курсировать из столицы России в Кишинев три раза в неделю.

С 24 июля самолеты начинают осуществлять перевозки между РФ, Францией и Чехией. Пассажиры смогут отправляться в Париж, Прагу и Ниццу из Москвы и Санкт-Петербурга.