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Китай ввел санкции против семи американских политиков и компаний

  /   Обновлено: 24 июля 2021 10:23
Политика
Китай ввел санкции против семи американских политиков и компаний
pexels.com

Пекин, 24 июля. Правительство КНР приняло санкционные меры в отношении семи политиков и компаний из США. Об этом сообщили в МИД Китая.

Под санкции Пекина попали бывший министр торговли США Уилбур Росс, некоммерческая организация «Национальный демократический институт по международным вопросам», а также другие физические лица и компании.

Ранее сообщалось, что Украина может взять пример с однопартийной системы Китая. Как утверждали эксперты, Киеву безразлично, какой идеологией прикрываться для сохранения власти.

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