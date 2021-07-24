Китай ввел санкции против семи американских политиков и компаний

Пекин, 24 июля. Правительство КНР приняло санкционные меры в отношении семи политиков и компаний из США. Об этом сообщили в МИД Китая.

Под санкции Пекина попали бывший министр торговли США Уилбур Росс, некоммерческая организация «Национальный демократический институт по международным вопросам», а также другие физические лица и компании.

Ранее сообщалось, что Украина может взять пример с однопартийной системы Китая. Как утверждали эксперты, Киеву безразлично, какой идеологией прикрываться для сохранения власти.