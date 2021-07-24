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Природное возгорание в Калифорнии получило статус мегапожара

  /   Обновлено: 24 июля 2021 10:00
Происшествия
Природное возгорание в Калифорнии получило статус мегапожара
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Сокраменто, 24 июля. Площадь природного пожара в американском штате Калифорния разрослась до 40,4 тыс. га. Спасатели присвоили масштабному возгоранию статус мегапожара.

Стихийному бедствию дали имя Dixie. На данный момент успехи пожарных в локализации огня названы эпизодическими, сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Спасатели эвакуируют людей из нескольких десятков населенных пунктов. Над штатом повис плотный дым и появилось зарево от пожаров, сообщают очевидцы.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, на данный момент в американских штатах зафиксировано 83 крупных пожара.

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