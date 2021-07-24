Средний чек на оплату услуг ЖКХ вырос на 11% в России

Москва, 24 июля. Оплата услуг ЖКХ в России стала дороже на 11%. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Русский стандарт».

Эксперты финансовой организации провели анализ трат своих клиентов и пришли к выводу, что средний чек на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) составил 3459 рублей, поднявшись за полугодие на 11%. Тюмень стала лидером по росту затрат граждан: здесь средний показатель зафиксирован на отметке 4446 рублей. На второе место вышла Москва — 3518 рублей, а третьим стал Санкт-Петербург — 3002 рубля, пишет ТАСС.

Причинами увеличения среднего чека аналитики называют локдаун (россияне, находясь на дачах и в загородных домах, сократили потребление воды и электричества), затрет поставщикам требовать уплаты пени штрафов за просрочку, а также теплая зима, позволившая жителям сэкономить на отоплении.

Одной из статей расхода в рамках затрат на услуги ЖКХ являются отчисления на капитальный ремонт. Чтобы понять, насколько изношен дом, можно воспользоваться несколькими источниками: например, запросить сведения в БТИ.

Петербургским семьям, расходы которых на услуги ЖКХ превышают 14% совокупного дохода за полгода до подачи заявления на субсидию, со следующего года не придется собирать лишние справки. Город консолидирует информацию, касающуюся коммунальных услуг, в единую базу данных, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».