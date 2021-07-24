Обиженная Валя Карнавал резко ответила Егору Криду

Москва, 24 июля. Популярный блогер Валя Карнавал не смогла пройти мимо нового альбома бывшего бойфренда Егора Крида, в котором он рассказывает о разбитом сердце.

Новая пластинка 27-летнего исполнителя получила название Pussy boy. В ней собраны песни, в которых артист делится своими переживаниями и рассказывает об одиночестве и разбитом сердце.

Валя Карнавал резко ответила на новый альбом бывшего возлюбленного. Ее возмутило, что Егор Крид решил подхватить «грязного хайпа», которого она никак не ожидала.

«Я больше не позволю оскорблять и унижать себя. Не нужно, плиз, говорить о том, что «там не стоит запятая, это не обращение к личности» и так далее. Чуваки, в мире миллиарды слов, но срифмовать именно это? Серьезно?» — написала обиженная Валя Карнавал в Stories на своей странице в Instagram.

Знаменитость указала, что будет общаться с Кридом по его правилам. Поэтому записала несколько Stories и высказала всю обиду.

Она указала бывшему бойфренду, что он знал, что за нее некому заступиться. И если бы у нее был отец, «который обломал бы все твои панчи, то ты бы этого не сделал». Но в итоге Карнавал будет делать все сама: «Я и сама вывезу, впрочем, как и всегда».

Валя Карнавал и Егор Крид были вместе недолго. В начале лета они расстались. Поклонники рэпера резко высказывались в адрес Карнавал из-за разбитого сердца исполнителя. Хотя были и те, кто и вовсе не верил в роман известного исполнителя и звезды Tik-Toka.