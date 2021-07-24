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Студентов из Сыктывкара наградили за спасение тонувших школьников

  /   Обновлено: 24 июля 2021 09:36
Происшествия
Студентов из Сыктывкара наградили за спасение тонувших школьников
vk.com  /  4 отряд ФПС по Республике Карелия

Сыктывкар, 24 июля. Сыктывкарцам вручили почетные грамоты председателя Следственного комитета России за спасение тонувших детей.

Инцидент произошел зимой, когда трое друзей гуляли в Кировском парке в Сыктывкаре. Молодые люди услышали детский крик о помощи и незамедлительно бросились на выручку.

Двое маленьких школьников провалились в полынью и начали тонуть. Студенты оперативно вытащили детей из воды с соблюдением всех правил безопасности и оказали им необходимую помощь.

За проявленную смелость и решительность Владиславу и Марии Басовым, а также их другу Вадим Маслову, в торжественной обстановке вручили почетные грамоты председателя Следственного комитета Российской Федерации.

Житель Кандалакши без раздумий бросился на спасение мальчика, который упал в воду на дамбе. Ребенок пришел туда вместе с сестрой.

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