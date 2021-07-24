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Николай Азаров объяснил, почему Украина вынуждена повышать налоги
Политика
Николай Азаров объяснил, почему Украина вынуждена повышать налоги
wikipedia.org  /  Toms Norde, Valsts kanceleja

Киев, 24 июля. Действующая власть Украины не понимает, что для увеличения бюджета страны необходимо повышать доходы корпораций и простых граждан, сообщил бывший премьер страны Николай Азаров.

Политик в своем Telegram-канале обнародовал статью, посвященную увеличению налогов в украинском государстве. Азаров считает, что бюджет страны сейчас находится в упадке, поскольку около половины средств в нем — это займы.

«Бюджет Украины дырявый, несмотря на громадные вливания. Но, тем не менее, он очень дефицитный. 50% бюджета — это займы. То есть, естественно, в правительстве сидят финансисты (пусть и не высшего уровня, но тем не менее). Они говорят (премьер-министру Украины Денису. — Прим. ФАН) Шмыгалю: «Нельзя, чтобы 50% были заемными!»» — написал экс-премьер.

Бывший глава правительства указал, что нынешнее украинское руководство потерпело провал, поскольку не развивает экономику, не увеличивает доходы граждан, компаний и финансового сектора. В кабинете министров не понимают, что это могло бы наполнить бюджет страны.

«Поэтому какой самый простой способ для них? Верно — ввести новые налоги или повысить уже существующие», — заключил политик.

Азаров ранее подверг критике судебные реформы на Украине. По его мнению, Киев вносит изменения в законодательство под диктовку Запада.

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