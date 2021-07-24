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Общество
Автоэксперт высказался против введения «временных» водительских прав в России
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Автоэксперт высказался против введения «временных» водительских прав в России
Общество
Автоэксперт высказался против введения «временных» водительских прав в России
Агентство городских новостей Москва  /  Любимов Андрей

Москва, 24 июля. Введение двухэтапного обучения вождению и выдача «временного» удостоверения в России не нужны, считает автоэксперт, глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Такая система обучения может пригодиться для подготовки водителей спецтранспорта, но не для всех автомобилистов, пояснил автоэксперт. Такое заявление он сделал в ответ на обсуждение в СМИ введения в России европейского метода обучения вождению — новичку выдают временные права на два года, потом он обязан сдать еще один экзамен, после которого получит полноценное удостоверение. На втором экзамене учитывается контраварийная подготовка водителя.

В России обучение в автошколе включает элементы контраварийной подготовки, пояснил РИА Новости Солдунов. Российские права признаны во всем мире, это является показателем качества подготовки водителей, считает автоэксперт. В России не имеет смысл вводить двухэтапную подготовку, те, кому она требуется, могут пройти соответствующие курсы, уточнил специалист.

Автоэксперт Игорь Моржаретто ранее высказывался о бессмысленности процедуры обязательного техосмотра. Он поддерживает ГИБДД, которая предложила отменить существующую систему. Проект Совета федерации требует детального изучения, подчеркнул эксперт.

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