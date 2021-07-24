Вашингтон отказался от обвинений в отношении китайских ученых

Вашингтон, 24 июля. Минюст Соединенных Штатов Америки отозвал обвинения в отношении пяти ученых из Китая. В 2020 году исследователи были арестованы из-за якобы мошенничества с визами.

Американское ведомство приписывало ученым связь с Народно-освободительной армией Китая. По информации министерства юстиции, исследователи при получении виз США скрыли сотрудничество с вооруженными силами страны.

Теперь в Вашингтоне заявили, что отказываются от выдвинутых обвинений. Соответствующий запрос был направлен в суды 22 и 23 июля. Представители ведомства уточнили, «что недавнее развитие событий заставило переоценить эти преследования». Деталей, объясняющих причину такого решения, в сообщении не содержится.

Ранее бывший сотрудник администрации экс-лидера США Том Баррак был обвинен в шпионаже. В минюсте страны заявили, что он сотрудничал с властями ОАЭ.