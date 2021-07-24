Правоохранители возбудили дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье

Благовещенск, 24 июля. Следственный комитет по Амурской области возбудил два уголовных дела после гибели трехлетней девочки.

Ребенок, оставшись без присмотра взрослых, пропал из дома в селе Белый Яр Завитинского района. Девочку обнаружили на берегу местной реки без признаков жизни. По предварительным данным, она утонула, сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

Правоохранители возбудили уголовные дела по факту оставления в опасности и халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Также следователи оценят действия органов опеки по профилактике подобных ЧП. Назначен комплекс соответствующих экспертиз. Расследование продолжается.