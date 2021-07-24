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Минтруд России разработал рекомендации для работодателей по вакцинации от коронавируса

  /   Обновлено: 24 июля 2021 09:38
Общество
Минтруд России разработал рекомендации для работодателей по вакцинации от коронавируса
pixabay.com

Москва, 24 июля. Роспотребнадзор и Минтруд РФ опубликовали рекомендации к вакцинации от коронавируса работников некоторых предприятий.

Согласно документу, представителям профессий, подразумевающих ежедневные контакты с большим количеством людей, необходимо пройти вакцинацию от коронавируса. В случае отказа сотрудника от прививки без медицинских обоснований его рекомендуется отстранить от работы на период эпидемиологического неблагополучия.

Медотвод дает россиянам право не проходить вакцинацию от коронавируса. Врач может вынести такое решение в случае индивидуальной непереносимости компонентов препарата или при наличии острых инфекционных или хронических заболеваний.

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