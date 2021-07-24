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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло рядом с Королевством Тонга
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло рядом с Королевством Тонга
flickr.com  /  Daniel Bowen

Нукуалофа, 24 июля. Сейсмологи зафиксировали мощные толчки у берегов Королевства Тонга в Тихом океане. Их магнитуда составляла 5,5.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков расположен на расстоянии 611 км к югу от столицы королевства города Нукуалофа, где проживает больше 22 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших нет.

Недавно землетрясение магнитудой 5,9 произошло на севере Таджикистана. Очаг находился на глубине 10 км.

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сша землетрясение тихий океан королевство тонга
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