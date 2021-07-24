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Ростех анонсировал создание новых систем связи для боевой авиации
Армия
Ростех анонсировал создание новых систем связи для боевой авиации
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 24 июля. Специалисты холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») намерены создать новое поколение систем связи и передачи данных для боевых самолетов.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, новые системы смогут более эффективно работать в условиях радиоэлектронного подавления благодаря повышению коэффициента помехозащиты.

«В настоящее время НПП «Полет» разрабатывает новое поколение терминалов объединенной системы связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД)», — уточнили название системы в «Росэлектронике».

В сообщении также отмечается, что терминалы ОСНОД могут быть адаптированы под различные типы летательных аппаратов.

Ранее в Ростехе заявили, что Объединенная двигателестроительная корпорация занялась созданием авиадвигателей и энергетических силовых установок наземного применения на водородном топливе.

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