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ФАН публикует фотографии с места аварии в Астраханской области

  /   Обновлено: 24 июля 2021 09:10
Происшествия
ФАН публикует фотографии с места аварии в Астраханской области
Федеральное агентство новостей

Астрахань, 24 июля. Столкновение автомобиля с микроавтобусом, в результате которого пострадали восемь человек, произошло под Астраханью. В распоряжении ФАН оказались снимки с места аварии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге «Астрахань — Волгоград». Участниками аварии стали бортовой автомобиль «Газель» и ВАЗ-2110. Погибших в результате автокатастрофы нет. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу.

ФАН публикует фотографии с места аварии в Астраханской области
Федеральное агентство новостей  / 

В «газели» находились 12 человек, которые ехали на сельскохозяйственные работы. На Lada передвигались два человека. Движение в результате аварии перекрыто не было. На снимках, которые оказались в распоряжении ФАН, можно увидеть разбитые автомобили. «Газель» при столкновении перевернулась на бок.

ФАН публикует фотографии с места аварии в Астраханской области
Федеральное агентство новостей  / 

Недавно жуткая авария произошла в Кировском районе Новосибирска. Водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi. Пострадали три человека, которых госпитализировали медики скорой помощи.

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