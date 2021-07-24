ФАН публикует фотографии с места аварии в Астраханской области

Астрахань, 24 июля. Столкновение автомобиля с микроавтобусом, в результате которого пострадали восемь человек, произошло под Астраханью. В распоряжении ФАН оказались снимки с места аварии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге «Астрахань — Волгоград». Участниками аварии стали бортовой автомобиль «Газель» и ВАЗ-2110. Погибших в результате автокатастрофы нет. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу.

Федеральное агентство новостей /

В «газели» находились 12 человек, которые ехали на сельскохозяйственные работы. На Lada передвигались два человека. Движение в результате аварии перекрыто не было. На снимках, которые оказались в распоряжении ФАН, можно увидеть разбитые автомобили. «Газель» при столкновении перевернулась на бок.

Федеральное агентство новостей /

Недавно жуткая авария произошла в Кировском районе Новосибирска. Водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi. Пострадали три человека, которых госпитализировали медики скорой помощи.