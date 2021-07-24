Американская газета назвала высокомерие главной ошибкой США в работе с Путиным

Вашингтон, 24 июля. Дипломатические успехи президента России Владимира Путина во многом обусловлены его опытом работы в КГБ, благодаря чему он научился читать людей и понимать их психологию.

Путин использует несколько основных ошибок, которые допускают Соединенные Штаты. Об этом пишут авторы статьи американского издания Center for European Policy Analysis (CEPA), перевод которой предоставила «ПолитРоссия».

«Самая важная ошибка США, которой Путин с легкостью пользуется, — это высокомерие», — пишут авторы.

Избегание конфронтации Белым домом дает Путину безусловное преимущество, благодаря которому он добивается своего в важных для России вопросах. Другая причина — желание Вашингтона разделять проблемы и не решать их комплексно, что позволяет российскому лидеру сохранять свою позицию по вопросам, имеющим для него наибольшее значение.

Одним из примеров успешной дипломатии Владимира Путина автор издания Newsweek Джош Хаммер назвал продвижение строительства газопровода «СП-2» и взаимодействие по этому вопросу с Западом. По мнению журналиста, президент США Джо Байден сыграл на руку российскому лидеру в данном вопросе.