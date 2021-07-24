Пентагон массово списывает бракованные корабли ВМС США

Вашингтон, 24 июля. Американское командование списывает более 20 боевых кораблей ВМС США различного назначения из-за производственного брака и недочетов. Среди них как новые модели, так и старые.

Всего Пентагон спишет 22 корабля. В частности, под списание попадают литоральные корабли типа Freedom, в которых ярко проявился однотипный дефект в энергетической двигательной установке. Пока выводят из строя только три корабля данного типа, так как еще восемь таких же производятся на верфях США.

Командование ВМС США также отправит семь ракетных крейсеров типа Ticonderoga на списание. Причиной такого решения стал давний срок службы этих вымпелов, что вызывает тревогу у американских адмиралов. Согласно планам Пентагона, на замену более устаревшему «Тикондерогу» придет эскадренный миноносец «Арли Берк» третьего поколения, который в прошлых генерациях уже отлично показал себя как многоцелевая боевая единица.

Патрульные катера типа «Циклон» выключат из состава американского флота. Дальнейшая их судьба доподлинно неизвестна, но есть всего два варианта — продажа другим странам, либо сдача на металлолом.

Военные аналитики ранее заявили, что ВМС США на данный момент пребывают в состоянии упадка, в частности из-за дефицита финансирования. Одним из примеров приводится проект строительства перспективной крылатой ракеты SLCM-N.