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Женская сборная России по баскетболу 3х3 одержала вторую победу на Играх в Токио
Спорт
Женская сборная России по баскетболу 3х3 одержала вторую победу на Играх в Токио
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 24 июля. Российские баскетболистки обыграли команду Китая во втором матче на Олимпийских играх в Токио. В первом поединке группового этапа они победили японок.

На групповой стадии олимпийского турнира по баскетболу 3х3 также играют сборные Франции, США, Италии, Монголии и Румынии. По итогам поединков две лучшие команды выйдут в полуфинал напрямую. В четвертьфинале будут играть сборные, занявшие места с третьего по шестое.

В первом матче россиянкам пришлось встретиться с хозяйками турнира. Матч закончился со счетом 21:18 в пользу сборной России.

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баскетбол олимпиада сборная россии
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