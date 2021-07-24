Врач Водовозов объяснил правила эффективного измерения температуры тела

Москва, 24 июля. Жители России на фоне пандемии начали использовать бесконтактные градусники, однако некоторые в таких случаях при измерении температуры тела не перестают допускать ошибки.

Узнать о наличии повышенного показателя температуры тела можно только при правильной настройке прибора и его соответствующем использовании, передает радио Sputnik. Прежде всего необходимо следовать указаниям, написанным в инструкции. Такого мнения придерживается врач-терапевт Алексей Водовозов.

«Поймать реальное повышение таким образом довольно сложно, потому что на самом деле инструкция предусматривает, что мы берем прибор, включаем, нажимаем кнопку, проводим на некотором расстоянии от лба человека и потом отпускаем кнопку», — объяснил специалист.

Для достижения точного результата Водовозов советует не измерять температуру сразу же после входа в помещение с улицы. Он напомнил, что перед использованием устройства необходимо провести его настройку. Для достижения точного показателя можно сверить полученные результаты со ртутным градусником.

Повышенная температура тела является одним из симптомов COVID-19. Каждый день их список пополняется, поэтому Минздрав России приступил к разработке новых рекомендаций по лечению заболевания.