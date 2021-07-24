Российский теннисист Медведев прорвался во второй круг Олимпиады

Токио, 24 июля. Россиянин Даниил Медведев одержал победу над казахстанским теннисистом Александром Бубликом. Соревнования прошли в рамках первого круга теннисного турнира Олимпиады в Токио.

Встреча закончилась с результатом 6:4, 7:6 (10:8) в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. Во втором круге Медведеву предстоит сыграть с победителем матча между спортсменами из Индии и Узбекистана. Первую страну представляет Сумит Нагал, а от узбекистанской стороны выступает Денис Истомин.

На счету Медведева 11 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Россиянин дважды добирался до финала в рамках турнира Большого шлема.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова ранее обыграла итальянку Сару Эррани во время соревнований на Олимпиаде в Токио. Встреча спортсменок завершилась со счетом 6:0, 6:1.