Число пострадавших в ДТП с «газелью» под Астраханью достигло восьми

Астрахань, 24 июля. Дорожная авария произошла на автодороге «Астрахань — Волгоград». В столкновении микроавтобуса и автомобиля пострадали восемь человек.

Региональное МЧС ранее сообщало о шести пострадавших. Автомобили «Газель» и ВАЗ-2110 не поделили дорогу в Харабалинском районе. В момент аварии в микроавтобусе ехали 12 сельхозработников, в «Ладе» — два человека.

Уточняется, что в результате ДТП травмы получили семь иностранцев и пассажир «Лады». Им оказывают медицинскую помощь. Также известно, после дорожного инцидента движение на трасса перекрывать не пришлось. Причины аварии устанавливаются.