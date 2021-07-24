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Число пострадавших в ДТП с «газелью» под Астраханью достигло восьми
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с «газелью» под Астраханью достигло восьми
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Астрахань, 24 июля. Дорожная авария произошла на автодороге «Астрахань — Волгоград». В столкновении микроавтобуса и автомобиля пострадали восемь человек.

Региональное МЧС ранее сообщало о шести пострадавших. Автомобили «Газель» и ВАЗ-2110 не поделили дорогу в Харабалинском районе. В момент аварии в микроавтобусе ехали 12 сельхозработников, в «Ладе» — два человека.

Уточняется, что в результате ДТП травмы получили семь иностранцев и пассажир «Лады». Им оказывают медицинскую помощь. Также известно, после дорожного инцидента движение на трасса перекрывать не пришлось. Причины аварии устанавливаются.

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