Шпажистка Муртазаева пробилась в четвертьфинал на Олимпиаде в Токио

Токио, 24 июля. Российская фехтовальщица Айзанат Муртазаева победила в 1/8 финала на Олимпийских играх в Токио.

Соперницей россиянки на этом этапе была американская шпажистка Келли Херли. Муртазаева выиграла со счетом 12:11 и пробилась в четвертьфинал.

Спортсменке из России 19 лет. На следующем этапе ей предстоит сразиться с победителем поединка между Ман Вай Вивиан Конг из Гонконга и Ренатой Кнапик-Миазгой из Польши.

В пятницу, 23 июля, в Токио состоялась церемония открытия Олимпиады. В субботу, 24 июля, участники соревнований разыграют 11 комплектов медалей.