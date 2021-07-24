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Шпажистка Муртазаева пробилась в четвертьфинал на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 24 июля 2021 08:24
Спорт
Шпажистка Муртазаева пробилась в четвертьфинал на Олимпиаде в Токио
Global Look Press  /  Naoki Nishimura/AFLO

Токио, 24 июля. Российская фехтовальщица Айзанат Муртазаева победила в 1/8 финала на Олимпийских играх в Токио.

Соперницей россиянки на этом этапе была американская шпажистка Келли Херли. Муртазаева выиграла со счетом 12:11 и пробилась в четвертьфинал.

Спортсменке из России 19 лет. На следующем этапе ей предстоит сразиться с победителем поединка между Ман Вай Вивиан Конг из Гонконга и Ренатой Кнапик-Миазгой из Польши.

В пятницу, 23 июля, в Токио состоялась церемония открытия Олимпиады. В субботу, 24 июля, участники соревнований разыграют 11 комплектов медалей.

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