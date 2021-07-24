Депутат Рады Камельчук попытался найти выход для страны после реализации «СП-2»

Киев, 24 июля. Украина должна стать «газовым хабом» Европы, чтобы обеспечить стабильное функционирование ГТС после достройки «СП-2». Такого мнения придерживается депутат Рады Юрий Камельчук.

Газопровод «Северный поток — 2» могут достроить к концу этого лета. Именно поэтому есть угроза того, что украинская газотранспортная система перестанет работать из-за недостаточного количества газа. Камельчук заявил, что Киев должен срочно предпринимать в связи с этим меры.

«Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, - это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, турецкий, (поставляя. – Прим. ФАН.) газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана», — заявил Камельчук.

При этом внятно ответить на вопрос, что украинское правительство сделало для достижения этой цели, депутат от партии «Слуга народа» не смог. Но он указал, что Киеву в решении этой проблемы «ничего не угрожает».

Украина всеми силами пыталась предотвратить строительство газопровода. Нередко украинские политики продолжают заявлять, что Киев сможет остановить реализацию проекта. Однако мечты разбил экономист Александр Дудчак, вспомнив неловкие попытки Украины сорвать строительство моста через Керченский пролив.