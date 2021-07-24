Частный самолет разбился под Хабаровском. События дня

Частный самолет разбился под Хабаровском Частный самолет разбился под Хабаровском, погибли два человека. Об этом сообщили в администрации района. По предварительным данным, во время взлета, произошел отказ техники. Как рассказали в региональном главке МЧС России, легкомоторный самолет упал без последующего возгорания в районе аэродрома «Калинка» в 3:47 по московскому времени. На место ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения Хабаровского края. Возбуждено уголовное дело.

Россия открывает авиарейсы на курорты в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх pixabay.com / Россия с 9 августа открывает авиасообщение с курортами Египта. Пять рейсов в неделю будут осуществляться из Москвы в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх. Напомним, в середине июля этого года российская делегация была направлена в Египет для оценки ситуации на курортах этой страны, после того, как Владимир Путин отменил указ, запрещавший воздушные перевозки граждан между Россией и Египтом. Этот документ президент России подписал в ноябре 2015 года после взрыва самолета в небе над Синаем. Воздушное судно осуществляло перевозку из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера. В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром.

Китай ввел санкции против американских чиновников wikipedia.org / Max12Max / CC BY-SA 4.0 Китай ввел санкции в отношении нескольких американских чиновников и организаций в ответ на ограничения США в отношении китайских чиновников в Гонконге. Об этом говорится в сообщении на сайте китайского МИД. Контрсанкции вступают в силу за несколько дней до того, как заместитель госсекретаря США Венди Шерман должна посетить Поднебесную. Как заявило внешнеполитическое ведомство Китая, недавние американские санкции были направлены на то, чтобы «безосновательно очернить деловую среду Гонконга», а также «серьезно нарушить международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения».