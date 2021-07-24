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Мэр Южно-Сахалинска Надсадин заразился коронавирусом

  /   Обновлено: 24 июля 2021 08:09
Происшествия
Мэр Южно-Сахалинска Надсадин заразился коронавирусом
gov-murman.ru  /  Министерство информационной политики Мурманской области

Южно-Сахалинск, 24 июля. Градоначальник Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заболел COVID-19. Мэр города чувствует себя нормально, сообщили в пресс-службе администрации.

Сергей Насадкин сдал тест на коронавирус. Анализы показали положительный результат, из-за чего мэр Южно-Сахалинска перешел на дистанционный формат работы. Сейчас он находится дома и ждет повторные результаты.

«Чувствует себя нормально – видимо, потому что привился, работает из дома и ждет повторные результаты теста», — отметили в мэрии.

Звезды шоу-бизнеса тоже заражаются коронавирусом. Среди них оказался актер и певец Михаил Боярский. На днях его выписали из больницы, в которой он провел неделю. Артиста перевели на самоизоляцию. Его семья перебралась на дачу.

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здоровье коронавирус сергей надсадин
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