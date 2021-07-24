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Нагорный вырвался вперед в квалификации индивидуального многоборья на Играх

  /   Обновлено: 24 июля 2021 07:59
Спорт
Нагорный вырвался вперед в квалификации индивидуального многоборья на Играх
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 24 июля. Россиянин Никита Нагорный набрал 87,897 балла за выступление в квалификации индивидуального многоборья после первой группы на Олимпиаде в Токио.

Гимнаст выступил на всех шести снарядах и вырвался вперед по количеству очков. Второе место с результатом 87,732 балла занимает китайский спортсмен Сяо Жотэн, замыкает тройку китаец Сунь Вэй, набравший 87,298 очка.

В первую восьмерку попали еще три российских спортсмена. Среди них Арутр Далалоян, занимающий четвертое место, Давид Белявский, расположившийся на пятом месте, и Александр Карцев — восьмое место.

Артур Далалоян ранее объяснил, почему заплакал во время квалификационных соревнований по гимнастике на Олимпиаде. Гимнаст признался, что его одновременно переполнили радость и чувство разочарования.

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